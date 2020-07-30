РИАМО - 30 июл. В рамках программы гидромелиорации ежегодно в Подмосковье обрабатывается более 800 гектаров почвы, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В Московской области четыре года реализуется большая программа. Каждый год более 800 гектаров (земли - ред.) проходило комплексные работы по гидромелиорации, восстановлению каналов, созданию соответствующих систем полива, водоотведения, регулирования воды», - сказал Разин во время рабочей встречи по вопросам мелиорации земель.

Министр отметил, что большой вклад в поддержку программы вносит федеральное правительство.

Гидромелиорация представляет собой комплекс мероприятий по орошению или осушению сельскохозяйственных земель в целях повышения их качества.