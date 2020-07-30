РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поблагодарил волонтеров за работу в пандемию и вручил награды, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий в Центральном парке наградил 40 волонтеров.

«Вы - активные, полезные люди. Вам всегда чего-то хочется, значит, вы к чему-то стремитесь. У таких людей, как вы, есть будущее, перспективное будущее. Большое спасибо вам за работу. Те, кто стремится делать добро, всегда получат добро в ответ», - сказал глава.

В пандемию в округе работало 143 волонтера. Волонтеры получили благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева, от главы городского округа Люберцы.