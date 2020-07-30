РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с проектом развития агротуристического экополиса, получившим грант в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Президент в 2018 году дал старт программе благоустройства малых городов. У нас уже 10 населенных пунктов получили деньги из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Сейчас мы заявили еще 12 городов. Это позволяет нам осуществлять благоустройство в небольших, но очень важных исторических городах», - сказал Воробьев.

«История места. Волоколамск» объединяет информационное пространство с кофейней, витриной угощений, приготовленных из продукции местных фермерских хозяйств, а также сувениров, выполненных местными мастерами и производителями. Здесь также есть площадка для творческих встреч и деловых переговоров. Здесь может собраться до 30 человек.

«Приятно видеть, как в кафе приходят местные жители и спрашивают об истории города. К сожалению, в суете забот мы порой забываем о том, какие исторические места есть рядом. Считаю, что у Волоколамска большой туристический потенциал», - отметила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Общественная команда Волоколамска вошла в топ-5 губернаторской программы «Территория роста» и получила грант на 150 миллионов рублей на развитие территорий. Проектная группа презентовала концепцию развития округа как агротуристического экополиса. Одним из важных этапов в реализации программы развития города стал туристический информационный центр «История места».

«Здесь мы даем туристу всю необходимую информацию, а дальше он сам решает: либо, взяв путеводитель, самостоятельно идти по интересующим его местам, либо купить групповую или индивидуальную экскурсию», - рассказал руководитель проекта, предприниматель Федор Степанов.

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