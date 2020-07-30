РИАМО - 30 июля. Пресненский суд столицы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, арест продлится до 22 января 2021 года, сообщает ТАСС.
Артист выехал на встречку, из-за чего произошла автомобильная авария, в которой погиб человек.
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным», - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.
Также суд отклонил ходатайство о признании гражданской жены погибшего Ирины Стеховой потерпевшей.
Помимо этого, актеру отказали в двухчасовых прогулках.
Первое заседание по существу этого дела назначили на 5 августа.
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев в ходе предварительного слушания попросил суд не назначать Ефремову домашний арест и разрешить ему двухчасовые прогулки.
Адвокат Ефремова подтвердил, что артист не признает свою вину в смертельном ДТП>>
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