РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Единороссы объяснили жительнице Подольска, как вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты из-за пандемии, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Прием по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания провели руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», исполнительный секретарь местного отделения партии Евгений Налетов и депутат горсовета, член фракции «Единая Россия» Ринат Валитов. К ним обратилась жительница Подольска и попросила разъяснить, как вернуть деньги, уплаченные «Аэрофлоту» за покупку возвратных билетов на лечение в Прагу в санаторий Карловы Вары с 10 по 25 мая 2020 года, в который она не смогла вылететь из-за пандемии.

«Госдума одобрила внесенный правительством законопроект и легализовала право перевозчиков в условиях ЧС, ЧП и при режиме повышенной готовности в одностороннем порядке корректировать условия договора перевозок с пассажиром или отказаться от его исполнения и компенсировать затраты на билет. Перевозчики, таким образом, получили законные основания на перевод эквивалента средств на личный счет пассажира, чтобы тот имел возможность потратить их на новый билет, или выдачу сертификата в счет будущей поездки», - говорится в сообщении.

Сертификат можно использовать в течение трех лет для оформления билетов на рейсы авиакомпании. Если важен именно возврат деньгами, то можно оформить претензию на сайте авиакомпании «Аэрофлот». Решение о возврате денежных средств принимает авиакомпания.