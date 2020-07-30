РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Люберчане старшего возраста могут до 14 октября 2020 года подать заявку на участие в VI Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Организатором конкурса выступают Пенсионный фонд России и «Ростелеком». Конкурс проводится по шести номинациям: портал gosuslugi.ru: мой опыт; мои интернет-достижения; интернет-предприниматель, интернет-работодатель; моя общественная интернет-инициатива; моя «Азбука интернета»; Я - интернет-звезда.

«Принять участие в конкурсе могут граждане старше 50 лет, а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившихся работе на компьютере и в сети Интернет самостоятельно», - говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку на участие, пройдите по ссылке, выберите номинацию и разместите материалы - эссе в файле Word и две фотографии. Материалы по всем номинациям предоставляются на конкурс только в электронном виде. К участию принимается не более одной работы от одного автора. Один автор имеет право подать заявку только в одну номинацию.

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал более 2 тысяч участников. С тех пор каждый год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения. В 2019 году заявки подали 4,5 тысячи человек из 79 регионов России.