РИАМО - 30 июл. С началом учебного года в подмосковном Волоколамске заработают новая гимназия на 825 детей и школа искусств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Гимназия сможет принять 825 учеников. Это просторное и очень современное здание, к которому достраиваем свой стадион. А главное, что сюда уже набран коллектив сильных учителей», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

У гимназии есть собственный стадион и игровые площадки. В настоящее время проводится отделка и уборка помещений, расстановка мебели.

В школе искусств с 1 сентября заработают художественное и музыкальное отделения. Для занятий приобрели все необходимые инструменты и оборудование. Педагогический штат полностью укомплектован. Школа искусств рассчитана на 600 воспитанников.

«Желаю всем успешного учебного года!» - заключил губернатор.