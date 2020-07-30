РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Предприниматели Люберец могут получить заем для бизнеса по ставке 4,5% годовых от Московского областного фонда микрофинансирования, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Льготную ставку могут получить не только наиболее пострадавшие отрасли экономики, но и производственные, медицинские, образовательные организации, фермеры и ряд других отраслей и категорий», - говорится в сообщении.

Займы в сумме до 2 миллионов рублей на срок до 2 лет предоставляются по упрощенной процедуре: решение за один день, без залога, не требуется предоставление ряда справок, в том числе из налоговой службы. До конца года планируется предоставить более 100 займов.