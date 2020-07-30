РИАМО - 30 июл. Горячее водоснабжение восстановили в более чем 20 тысячах домов Подмосковья после плановых отключений для подготовки к предстоящему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Со 2 июля энергетики проработали свыше 23 тысяч многоквартирных домов и объектов социальной сферы населением больше 3,6 миллиона человек.

«В большинстве домов горячее водоснабжение уже восстановлено, за исключением 35 котельных-должников, у которых газ был отключен за неуплату поставщику», — говорится в сообщении.

За сроками отключений горячего водоснабжения жители могут следить онлайн на интерактивной карте плановых отключений. Там же можно оставить жалобу в случае несоблюдения сроков отключения горячей воды.

Отключения горячего водоснабжения в Подмосковье будут производиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и систем отопления.

«Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков. Значительное сокращение регламентных сроков отключений, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, усложнило задачу подготовки к осенне-зимнему периоду. Несмотря на это, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

При отключениях, не связанных с плановыми, а именно при технологических нарушениях, необходимо в первую очередь сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) округа, а также на дежурный номер управляющей организации и администрации муниципалитета.

Подготовка к отопительному сезону пройдет в кратчайшие сроки: ремонтные и профилактические работы на объектах ТЭК должны быть выполнены до 15 сентября.