РИАМО - 30 июл. Горячее водоснабжение восстановили в более чем 20 тысячах домов Подмосковья после плановых отключений для подготовки к предстоящему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
Со 2 июля энергетики проработали свыше 23 тысяч многоквартирных домов и объектов социальной сферы населением больше 3,6 миллиона человек.
За сроками отключений горячего водоснабжения жители могут следить онлайн на интерактивной карте плановых отключений. Там же можно оставить жалобу в случае несоблюдения сроков отключения горячей воды.
Отключения горячего водоснабжения в Подмосковье будут производиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и систем отопления.
При отключениях, не связанных с плановыми, а именно при технологических нарушениях, необходимо в первую очередь сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) округа, а также на дежурный номер управляющей организации и администрации муниципалитета.
Подготовка к отопительному сезону пройдет в кратчайшие сроки: ремонтные и профилактические работы на объектах ТЭК должны быть выполнены до 15 сентября.
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