РИАМО - 30 июл. Для посетителей VI Международного фестиваля «Jazzовые сезоны» в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» будут организованы шаттлы от метро «Домодедовская», заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Фестиваль будет проходить 22 и 23 августа 2020 года в Подмосковье.

«От метро «Домодедовская» будут ходить бесплатные автобусы», - отметила Харламова.

Она уточнила, что будут соблюдены все меры безопасности. Входы и выходы на фестиваль будут разделены.

«На фудкортах будет индивидуальная упаковка, индивидуальная посуда. Большее количество столиков», - заключила Харламова.

В этом году обещают очень интересную программу. К фестивалю присоединятся Лариса Долина и Сергей Мазаев. Среди участников — Олег Аккуратов, австралийская джазовая вокалистка Фантини, музыканты из Бразилии, Кубы, Московский джазовый оркестр, квартет Олега Бутмана, а также молодые музыканты и коллективы.

В 2018 и 2019 годах «Jazzовые сезоны» вошли в десятку лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Московской области.

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