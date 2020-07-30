РИАМО - 30 июл. В Главгосэкспертизе рассмотрели корректировку проектной документации по строительству терминала в аэропорту «Домодедово», она получила положительное заключение, в аэропорту появится гостиница на 84 номера, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Гостиница появится в здании терминала для транзитных пассажиров и пассажиров задержанных рейсов аэропорта.

«Железнодорожный терминал аэроэкспресса строится в ходе реализации совместного проекта ООО «РЖД» и ЗАО «Домодедово» по развитию интермодального транспортного сообщения на участке «Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово», – говорится в сообщении.

Это поможет разгрузить Домодедовское железнодорожное направления.

В настоящий момент строят новые железнодорожные платформы станции Аэропорт с навесом и четырьмя железнодорожными путями, проводят благоустройство прилегающей территории.

С южной стороны от проектируемого терминала строят участок эстакады транспортной развязки и надземный пешеходный переход, связывающий терминал с аэровокзалом.

Общая площадь здания терминала составляет около 9 тысяч квадратных метров.