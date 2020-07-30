РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июля. Индивидуального предпринимателя из Балашихи после проведенной проверки привлекли к административной ответственности за загрязнение воздуха и обязали устранить нарушения природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели административное расследование после жалобы жителя Балашихи на задымление, которое доставляло неудобства горожанам. По итогам выездной проверки выявили, что на земельном участке по Проектируемому проезду №180 находится производственная база, принадлежащая местному ИП. Помещения, расположенные на базе, отапливались двумя водогрейными котлами на твердом топливе, которые и являлись источниками выбросов в атмосферу.

«По итогам расследования предпринимателя привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения природоохранного законодательства. На сегодняшний день к базе подведен газ, установлено газовое отопительное оборудование, дымоходные трубы демонтированы. Загрязнение воздуха прекратилось», - говорится в сообщении.