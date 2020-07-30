РИАМО - 30 июл. В Москве возбуждено уголовное дело из-за незаконного получения избирательных бюллетеней для голосования по Конституции женщиной с двойным гражданством – России и Израиля, сообщила в четверг РИАМО старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В ведомстве полагают, что в конце июня этого года Юлия Ильинская трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России.

«Один из бюллетеней был получен ею на избирательном участке при посольстве Российской Федерации в Тель-Авиве, второй – в Генеральном консульстве Российской Федерации в Хайфе, а третий – дистанционным способом», - сказала собеседник агентства.

Сейчас устанавливается местонахождение женщины. Расследование по уголовному делу продолжается.