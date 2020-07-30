РИАМО - 30 июл. В Московской области за минувшие сутки в 23 городских округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Не выявили случаев заболевания в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Дубне, Егорьевске, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Краснознаменске, Ленинском и Лосино-Петровском округах, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Орехово-Зуеве, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Ступине, Черноголовке, Шаховской и Электрогорске.

За сутки в регионе выявили 144 случая заражения коронавирусной инфекцией: в Дзержинском, Долгопрудном, Дмитровском и Можайском округах, Клину, Лобне, Реутове, Шатуре и Электростали – по одному случаю; в Балашихе, Богородском и Рузском округах, Домодедове, Котельниках, Озерах, Солнечногорске, Талдоме и Фрязине – по два; в Павловском Посаде, Протвине, Раменском и Сергиево-Посадском округах, Чехове – по три случая.

Также в Жуковском, Наро-Фоминском, Одинцовском и Пушкинском округах, Зарайске, Ивантеевке и Серпухове зафиксировали по четыре случая коронавируса; в Воскресенске, Истре, Коломенском округе, Мытищах, Подольске и Химках – по пять; в Люберцах – семь; в Щелкове – девять; в Красногорске – 13, в Королеве – 15.

За весь период пандемии в Подмосковье зафиксировали 63 299 случаев Covid-19.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru. Жители должны носить маски в общественных местах и в общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.