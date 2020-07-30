РИАМО - 30 июл. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев совместно с главой Богородского городского округа Игорем Сухиным открыл общественную приемную в Ногинске, также он посетил производство одноразовых расходных материалов и провел прием предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

Головнев принял заявления от пяти предпринимателей, чей бизнес работает на территории Богородского округа. Обращения касались вопросов оспаривания кадастровой стоимости земельных участков, отмены обязательной маркировки одноразовой обуви, отсрочки выплаты налоговых и страховых платежей, изменения основного направления деятельности (ОКВЭД) для получения адресной поддержки, а также правовых аспектов проведения плановых и внеплановых проверок.

«Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы в нашу работу, и официальная церемония открытия общественной приемной перенеслась почти на полгода, руководитель приемной в Ногинске Магомет Сакалов ведет активную деятельность по защите прав бизнеса на территории округа с начала 2020 года», - сказал Головнев.

Он подчеркнул, что за более чем шесть месяцев Сакаловым проведена большая работа по 50 письменным обращениям местных предпринимателей, помимо этого он провел более 200 устных консультаций.

В 49 муниципалитетах региона работает 37 муниципальных и межмуниципальных общественных приемных, где обрабатывается значительная часть обращений предпринимателей.

«За шесть месяцев 2020 года наши общественные приемные рассмотрели порядка 5 тысяч обращений подмосковных предпринимателей. Наша главная задача поддержать предпринимателя, оказать локальную информационную и методическую помощь, а в случае необходимости - юридическую поддержку», - отметил бизнес-омбудсмен.

В рамках рабочего визита в Богородский округ уполномоченный по правам предпринимателей посетил компанию «Чистовье», которая является лидером на рынке производителей одноразовых расходных материалов для медицины и индустрии красоты. Он ознакомился с производственным процессом изготовления продукции и вручил заместителю генерального директора компании Анне Кирилловой памятную статуэтку премии «Меркурон» за победу в номинации «Лучшее предприятие в сфере потребительских услуг».

Также руководство предприятия получило членский билет Союза «Ногинская торгово-промышленная палата» и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.