РИАМО - 30 июл. Тысячу билетов продадут на каждый день шестого Международного фестиваля «Jazzовые сезоны» в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», мероприятие будет проходить 22 и 23 августа, сообщил саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман.

«У нас грандиозные планы по проведению «Джазовых сезонов». <…> Мы очень внимательно следим за всем, что происходит. Надеемся, что эпидемия пойдет на спад и мы проведем фестиваль. Мы сохраняем международный статус мероприятия. Количество билетов ограничено, сможем разместить по тысяче зрителей в один день. Надо заранее позаботиться о билетах», — сказал Бутман.

Он отметил, что программа мероприятия очень интересная. К фестивалю присоединятся Лариса Долина и Сергей Мазаев. Среди участников — Олег Аккуратов, австралийская джазовая вокалистка Фантини, музыканты из Бразилии, Кубы, Московский джазовый оркестр, квартет Олега Бутмана, а также молодые музыканты и коллективы.

«Чтобы соблюдать социальную дистанцию, мы перевели площадку в поле», — заключил Бутман.

В 2018 и 2019 годах «Jazzовые сезоны» вошли в десятку лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Московской области.