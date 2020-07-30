РИАМО - 30 июл. Тысячу билетов продадут на каждый день шестого Международного фестиваля «Jazzовые сезоны» в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», мероприятие будет проходить 22 и 23 августа, сообщил саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман.
Он отметил, что программа мероприятия очень интересная. К фестивалю присоединятся Лариса Долина и Сергей Мазаев. Среди участников — Олег Аккуратов, австралийская джазовая вокалистка Фантини, музыканты из Бразилии, Кубы, Московский джазовый оркестр, квартет Олега Бутмана, а также молодые музыканты и коллективы.
«Чтобы соблюдать социальную дистанцию, мы перевели площадку в поле», — заключил Бутман.
В 2018 и 2019 годах «Jazzовые сезоны» вошли в десятку лучших джазовых опен-эйр фестивалей России. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Московской области.
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