РИАМО - 30 июл. В столице согласовали проект офисно-торгового центра площадью около 230 тысяч квадратных метров в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская» в Нагорном районе, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Киевская площадь».

«Я очень рад, что «Киевская площадь» начинает строительство еще одного транспортно-пересадочного узла. ТПУ «Нагатинская» будет уникальным проектом, построенным по принципу «сухие ноги». Транспортный хаб обеспечит жителям дополнительный комфорт: пассажиры смогут совершать пересадку с электричек на автобусы и метро по комфортным сухим переходам, не выходя из помещения. Это позволит значительно сократить их время в пути», – сказал председатель совета директоров ГК «Киевская площадь» Год Нисанов.

Группа компаний «Киевская площадь» строит 10-16-этажное здание на Варшавском шоссе с паркингом на более чем 1,3 тысячи мест, объединяющее бизнес-центр, торговый комплекс, кафе, рестораны, многозальный кинотеатр, фитнес-центр с бассейном и развлекательную зону. ТПУ планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Под крышей транспортного терминала объединят железнодорожную платформу, станцию метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии и городской транспорт нескольких маршрутов. После открытия пересадку смогут совершать более 300 тысяч человек в сутки.

Пересадочный узел будет состоять из 16 наземных и трех подземных этажей. На первом этаже организуют прогулочную зону с лавочками. Семь этажей будет занимать торговый центр. Офисы общей площадью более 45 тысяч квадратных метров займут шесть этажей здания. На эксплуатируемой кровле ТПУ откроются рестораны и кафе.