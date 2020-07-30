РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 13 новых случаев Covid-19, за весь период пандемии число случаев инфицирования в округе достигло 3 180, говорится в сообщении оперштаба Московской области.

«В Подмосковье за сутки выявили 144 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск 3 180», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 105 человек. Выздоровели и выписались 46 365 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.