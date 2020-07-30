РИАМО - 30 июл. Жители столицы проголосуют за самые красивые фонтаны в рамках проекта «Москва «Активного гражданина»: любимые места в городе», сообщается на официальном сайте мэра города.

В голосовании представлено 19 фонтанов, но выбрать можно будет до пяти объектов. Среди участников - фонтан «Театральный» у Большого театра, комплекс фонтанов на Поклонной горе, фонтан «Старый цирк» на Цветном бульваре, фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос» на ВДНХ и другие.

«В проекте «Активный гражданин» проходит серия голосований, в рамках которых участники выбирают лучшие городские парки и смотровые площадки. Новое голосование «Москва «Активного гражданина»: любимые места в городе» посвящено фонтанам. Их в столице насчитывается около 600, и каждый год количество растет», – говорится в сообщении.

Таким образом, москвичи определят самые популярные объекты, которые нанесут на онлайн-карту, реализованных городских проектов. На карте также отметят зеленые зоны, скверы, спортивные и детские площадки, места отдыха, которые преобразились или появились благодаря участникам проекта.