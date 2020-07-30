РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В Подольске задержали 12 иностранцев за обжиг электрических кабелей по ночам и отправили на штрафстоянку четыре автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск пресекли незаконную деятельность по размещению и обжигу электрических кабелей в лесном массиве. В ходе ночного рейда задержали 12 нарушителей, которые выгружали кабель, чтобы обжечь его и впоследствии продать как металлолом», - говорится в сообщении.

Также отправлены на штрафстоянку четыре автомобиля, в которых перевозили кабель. Всех задержанных препроводили в дежурную часть полиции, где привлекли к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

Инспекторы эконадзора вынесли постановления об административном наказании по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».