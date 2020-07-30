РИАМО - 30 июл. В Подмосковье за прошедшие сутки умерли три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов в регионе на текущий момент превышает 1,1 тысячи, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 144 случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 105 человек», — отмечается в материале.

За последние сутки в регионе выздоровели 317 пациентов, общее число вылеченных составляет 46 365 человек.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.