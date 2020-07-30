РИАМО - 30 июл. За прошедшие сутки в Московской области выявили 144 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии зарегистрировано более 63 тысяч случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 299 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За сутки 317 человек в Подмосковье завершили лечение от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии выздоровели 46 365 пациентов.

За последние сутки в регионе скончались три человека с Covid-19. Общее число жертв коронавируса составило 1 105.

В России за сутки зафиксировали 5 509 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 834 499 случаев инфицирования, скончались 13 802 пациента, вылечились 629 655 человек.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.