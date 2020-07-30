РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу проведут в подмосковном Красногорске 8 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«8 августа 2020 года на Арене имени Владимира Петрова в Красногорске пройдет региональный этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Турнир пройдет в трех возрастных категориях», - говорится в сообщении.

Принять участие и побороться за победу смогут все желающие. Участники будут поделены на следующие группы: юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки 17-18 лет и мужчины и женщины 19 лет и старше. Они сойдутся в командном противостоянии три на три. Соревнования традиционно будут приурочены к празднованию Дня физкультурника.

«День физкультурника традиционно является важной датой в спортивном календаре Московской области. К его празднованию будет приурочено множество различных мероприятий и соревнований. Одним из главных событий станет турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, в 2019 году баскетболисты собирались в Видном, годом ранее выявляли сильнейших в Одинцове. Он добавил, что в этом году наряду с Кубком Давида Берлина «Оранжевый мяч» примет Красногорск и Арена имени Владимира Петрова, отвечающая всем современным требованиям комфорта участников и зрителей и правилам безопасности.