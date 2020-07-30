РИАМО - 30 июл. Более 75% жилых домов на территории столицы уже подготовлены к новому отопительному сезону, в городе высокими темпами ведутся соответствующие работы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день уже полностью готовы более 26 тысяч жилых зданий (свыше 75%) и более 8,7 тысячи социально значимых объектов (89,2%)», – подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что во время подготовительного периода планируется провести гидравлические испытания на 16,4 тысячах километров тепловых сетей. К настоящему моменту времени уже выполнили более 50% работ.

«В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков. Это позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей», – сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на данный момент уже отремонтировано 138 котельных, 7 тысяч тепловых пунктов, 801 силовая трансформаторная подстанция, более 51 километра воздушных и 54 километра кабельных ЛЭП.

Работники «Мосводоканала» осмотрели свыше 12 тысяч километров водопроводных и 4 тысяч километров канализационных сетей, а также отремонтировали 213 пожарных гидрантов и более 20 тысяч колодцев.

Специалисты «Мосгаза» отремонтировали более полутора тысяч километров наружных газопроводов и осуществили реконструкцию еще 30 километров.

Всего в столице подготовят свыше 73 тысяч объектов, среди которых более 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы планируется закончить до 1 сентября.