РИАМО - 30 июл. Более 75% жилых домов на территории столицы уже подготовлены к новому отопительному сезону, в городе высокими темпами ведутся соответствующие работы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«На сегодняшний день уже полностью готовы более 26 тысяч жилых зданий (свыше 75%) и более 8,7 тысячи социально значимых объектов (89,2%)», – подчеркнул Бирюков.
Он добавил, что во время подготовительного периода планируется провести гидравлические испытания на 16,4 тысячах километров тепловых сетей. К настоящему моменту времени уже выполнили более 50% работ.
Заммэра отметил, что на данный момент уже отремонтировано 138 котельных, 7 тысяч тепловых пунктов, 801 силовая трансформаторная подстанция, более 51 километра воздушных и 54 километра кабельных ЛЭП.
Работники «Мосводоканала» осмотрели свыше 12 тысяч километров водопроводных и 4 тысяч километров канализационных сетей, а также отремонтировали 213 пожарных гидрантов и более 20 тысяч колодцев.
Специалисты «Мосгаза» отремонтировали более полутора тысяч километров наружных газопроводов и осуществили реконструкцию еще 30 километров.
Всего в столице подготовят свыше 73 тысяч объектов, среди которых более 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы планируется закончить до 1 сентября.
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