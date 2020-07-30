РИАМО - 30 июл. Следователи предъявили обвинение 31-летнему мужчине в покушении на дачу взятки, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве рассказывают, что в этом месяце инспектор 2-го специального батальона ДПС ГИБДД остановил для проверки автомобиль Toyota, двигавшийся по Проектируемому проезду.

«Водителю указанного автомобиля было предложено пройти освидетельствование на алкогольное опьянение, от которого последний отказался», - отметила Иванова.

Чтобы избежать наказания, автомобилист попытался передать сотрудникам взятку в размере 100 тысяч рублей и был задержан.