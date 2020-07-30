РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Фельдшерско-акушерские пункты в подмосковном Красногорске вошли в число 13 в регионе, которые оснастили электронными картами пациентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Московской области продолжается реализация проекта «Проактивный ФАП». Тринадцать фельдшерско-акушерских пунктов, которые вошли в первый этап проекта, внедрили в работу электронные карты пациентов. Это ФАПы в Талдоме, Солнечногорске, Кашире, Коломне, Красногорске», – говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, ранее врачу или фельдшеру, работающим в ФАПе, приходилось тратить время на заполнение бумажной амбулаторной карты пациента.

«Теперь все необходимые сведения – о предыдущих приемах, назначениях, проводимых анализах – переведены в электронный вид. Эта информация доступна и для другого лечащего врача. Например, если медицинский специалист направляет пациента на более углубленное обследование из ФАПа в поликлинику», – отметила Стригункова.

Помимо этого, теперь фельдшеры осуществляют в ФАПе забор биоматериалов для проведения анализов, в частности, общего анализа крови, а также проводят осмотр на наличие онкологических заболеваний видимой локализации.

«Информатизацию планируется продолжить. Кроме электронной карты в фельдшерско-акушерских пунктах планируется ввести электронную запись на прием, выписку электронных рецептов, оформление электронных листков нетрудоспособности, а также другие стандарты работы», - добавляется в материале.

Постепенно данную практику планируется распространить и на другие фельдшерско-акушерские пункты в Московской области.