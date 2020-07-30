РИАМО - 30 июл. Российский книжный союз, Ассоциация книгораспространителей независимых государств, Ассоциация книгоиздателей России и журнал «Книжная индустрия» организуют Всероссийскую акцию «Книжные сезоны. #Сказка в книжном», первая часть которой пройдет с 6 по 8 августа, говорится в сообщении пресс-службы Российского книжного союза.

Акция стартует на площадках книжных магазинов РФ и будет посвящена детской, образовательной и развивающей литературе.

«Всероссийская акция «Книжные сезоны» станет первым проектом федерального масштаба, в котором объединились ведущие издательства страны и все крупнейшие книготорговые сети, книжные магазины от Калининграда до Камчатки. В дальнейшем «Книжные сезоны» будут проходить несколько раз в год и будут посвящены определенной книжной тематике», — говорится в сообщении.

Акция станет важным практическим шагом по популяризации чтения. В период акции состоятся встречи с известными детскими писателями, издателями, педагогами, психологами, литературными критиками, пройдут мастер-классы для детей, а также тематические лекции для родителей.

Программа акции будет транслироваться на ресурсе главного онлайн партнера акции — в «Яндекс.Эфире».

В числе участников — созвездие лучших детских авторов: Олег Рой, Анастасия Орлова, Эдурад Веркин, Наринэ Абгарян, Дмитрий Емец, Катя Матюшкина, Нина Дашевская, Андрей Усачев, Ирина Лукьянова. В акции принимают участие более тысячи книжных магазинов, 23 издательства, 30 популярных авторов в более чем 200 городах России.

«Наши главные читатели — это, безусловно, дети, которых в стране почти 33 миллиона. И эта акция — для них и их родителей. В ассортименте книжных магазинов накануне начала нового учебного года — проверенная временем классика и новинки учебной, художественной и научно-популярной литературы для детей. Эти книги помогут ребятам провести лето с пользой и с интересом вернуться в школу в сентябре. Уверен, родители и педагоги оценят все возможности этой акции и читатели всех возрастов снова придут в книжные», — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Шестого августа в рамках проекта в «Яндекс.Эфире» состоится круглый стол «Что и как читать с детьми? Чаепитие с литературными критиками». Его задача — дать экспертные рекомендации детям и родителям по чтению, отметить важные детские книги текущего года. Более подробная информация о проекте «Книжные сезоны. Сказка в книжном» будет представлена на сайте Российского книжного союза.