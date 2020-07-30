РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июл. В нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается плановое отключение электроэнергии с 4 по 7 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Домодедовское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

4 августа с 9:00 до 17:00 ожидается отключение электроэнергии в селе Вельяминово в домах №№125-138 на улице Каширское шоссе. 5 августа с 9:00 до 16:00 ожидается отключение электричества в микрорайоне Авиационный на улице Гагарина и проспекте Туполева.

6 августа с 9:00 до 13:00 электричества не будет в домах №№1-4 в селе Вельяминово. 7 августа нарушение электроснабжения ожидается с 9:00 до 12:00 в деревне Чулпаново на улице Тупиковая.