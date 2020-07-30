РИАМО - 30 июл. За последние семь дней в столичном общественном транспорте на 10% увеличилось количество пассажиров, носящих маски и перчатки, говорится в сообщении пресс-службы государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

С момента введения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте Москвы проходят рейды, во время которых контролеры штрафуют тех, кто передвигается без средств индивидуальной защиты. С 12 мая по 29 июля штрафы выписали более чем 37 тысячам пассажиров.

«За последнюю неделю мы усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всем общественном транспорте. В подвижном составе увеличена частота аудиосообщений, размещено более 7 тысяч плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток. Мы рады, что пассажиры ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и надевают маски и перчатки чаще, чем раньше», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Во время рейдов инспекторы выборочно проверяют наличие маски и перчаток у пассажиров в вестибюлях и вагонах метро, а также во всем наземном транспорте. В день проверки проводятся на более чем 100 станциях метро и в 3,8 тысячах единиц наземного транспорта.

Осуществляющие контроль лица информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте. При отсутствии защитных средств их рекомендуется купить в кассах метро или вендинговых аппаратах.

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30 ИЮЛЯ

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