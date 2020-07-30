РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по ликвидации подтоплений в Рузском округе и пообщался с жителями, большинство владельцев пострадавших от подтопления домовладений получили компенсационные выплаты, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Из-за сильных дождей 7-9 июля в Рузском округе пострадали частные дома, подтопило четыре дороги. Благодаря слаженным действиям профильных служб и ведомств удалось избежать человеческих жертв.

«Через 2 дня мы уже восстановили движение, но все работы, активная фаза, велись в течение недели. Слава Богу, жители все живы», — сказал Воробьев.

По поручению губернатора для ликвидации последствий разлива реки Городянки направили дополнительные силы дорожных служб. В пиковое время в работах было задействовано более 500 человек, в том числе добровольцы. За сутки восстановили проезд по Волоколамскому шоссе. К 19 июля завершили восстановительные работы на остальных участках. Был отремонтирован мост через Городянку. В русле реки и на участках жителей убрали мусор, вывезли около 2 тысяч тонн отходов. Оперативно провели восстановительные работы на Красной улице.

Сейчас на Красноармейской завершают устройство заборов, пешеходных дорожек и благоустройство газонов.

По поручению Воробьева тем, кто остался без домов из-за подтоплений, выплачено по 2 миллиона рублей, на частично поврежденные дома выделено по 300 тысяч рублей. На текущие расходы и покупку необходимых вещей предусмотрена экстренная социальная помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи.

«Компенсацию получили и от социальной защиты получили деньги, сейчас, как говорится, благоустройство идет, занимаемся реконструкцией дома», - рассказал житель одного из поврежденных домов Александр Шипицын.

Илья Шорин, потерявший жилье, также отметил, что ему выплатили 2 миллиона рублей и по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи.

«Сделали улицу, заборы поставили. Строиться будем. С семьей все в порядке, нам сняли квартиру, мы пока временно проживаем там», - рассказал Шорин.

По поручению губернатора в регионе проведены рейды по выявлению мест, где наиболее высоки риски подтоплений. На особом контроле - 66 точек в 16 городских округах. По заключению профильных ведомств сейчас ситуация в Рузском округе стабилизировалась, подтоплений нет.