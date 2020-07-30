РИАМО- 30 июл. По данным Генпрокуратуры России, в стране во время пандемии существенно выросло количество фейков, сообщает РИА Новости.

Так, за шесть месяцев в России удалены сообщения с 25 тысяч ресурсов.

«В связи с пандемией существенно возросло количество фейков в сети интернет… В целях блокировки недостоверной информации в Роскомнадзор направлено 153 требования (в аналогичном периоде 2019 года – 6)», - отметил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

При этом два из трех заблокированных с начала года интернет-фейков касаются именно коронавируса.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.