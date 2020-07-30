РИАМО- 30 июл. По данным Генпрокуратуры России, в стране во время пандемии существенно выросло количество фейков, сообщает РИА Новости.
Так, за шесть месяцев в России удалены сообщения с 25 тысяч ресурсов.
При этом два из трех заблокированных с начала года интернет-фейков касаются именно коронавируса.
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Текстовая трансляция
30 ИЮЛЯ
- Вторая волна коронавируса в России может начаться со старта учебного года. Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию.
- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.
- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов
- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.
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