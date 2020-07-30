РИАМО - 30 июл. В новом полноформатном путеводителе по Выставке достижений народного хозяйства представлено и описано свыше 60 объектов, находящихся на территории ВДНХ, и более 350 фотографий, сообщил куратор музея ВДНХ, автор концепции «Путеводителя по ВДНХ» Павел Нефедов.

«Не каждый заинтересованный посетитель, даже исторически подготовленный сможет разобраться в шифрах, которые есть на ВДНХ: Что это за здание? Почему оно находится именно здесь? <…> Поэтому в нашем путеводителе рассказано свыше чем о 60 объектах и построек», - сказал Нефедов.

Он отметил, что большая часть фактов и описаний составлены за счет большого хранилища фото, которые охватывают период с 1939 года по настоящее время. В самой книге опубликовано 300 уникальных фотографий. Уникальным этот путеводитель делает и построение повествования.

«Мы сделали новаторский шаг в плане построения рассказа. Путеводитель состоит из семи глав, что соответствует семи главным направления выставки», - добавил Павел Нефедов.

Каждая глава сопровождается вспомогательными информационными блоками, а отдельная часть книги представляет собой словарь архитектурных терминов.

Путеводитель по ВДНХ представлен в двух вариантах – расширенный и компактный. Последний включает в себя только центральную часть и включает подборку тематических маршрутов.

Путеводитель поступит в продажу 1 августа тиражом в 2 тысячи экземпляров.

Накануне 81-летия Главной выставки страны в музее ВДНХ состоялась презентация первого полноформатного путеводителя, содержащего сведения по возрожденной выставке. В нем есть информация о павильонах, которые обрели новую жизнь с момента обновления комплекса.