РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско окажет материальную помощь обратившимся к нему жителям Люберец, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Первый личный прием депутата после длительного перерыва прошел в люберецком отделении «Единой России». К нему обратились 17 жителей по различным вопросам. Жителей интересовало оформление недвижимости - земельных участков и хозпостроек, решение проблем с соседями в коммунальной квартире, получение гражданства, оказание юридической помощи в подготовке искового заявления в суд. Кроме того, были озвучены просьбы об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Дмитрий Дениско выслушал каждого заявителя, ответил на все интересующие вопросы и обращения, подробно проконсультировал граждан. Обращения о материальной помощи депутатом решены положительно, денежные средства поступят люберчанам в ближайшее время», - говорится в сообщении.

К депутату Московской областной думы от фракции «Единая Россия» жители часто обращаются за помощью.