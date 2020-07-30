РИАМО – 30 июл. Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

С апреля по июнь было куплено 55,8 миллиона гаджетов этой марки. Однако этот показатель на 5% оказался меньше прошлогоднего.

«Это замечательный результат, который мало кто мог бы предсказать год назад. Если бы не Covid-19, этого бы не случилось. Huawei в полной мере воспользовалась восстановлением китайской экономики, чтобы возродить свой бизнес смартфонов», - говорится в сообщении.

Huawei обошел южнокорейскую компанию Samsung Electronics, продажи которой упали на 30% и достигли отметки в 53,7 миллиона гаджетов. Это произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Доля рынка Samsung в Китае составляет менее 1%, основные рынки компании находятся в Бразилии, Индии, Соединенных Штатах и Европе.