РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Школу в жилом комплексе «Опалиха О3» подмосковного Красногорска планируют открыть в 2021 году, сообщил представитель администрации муниципалитета.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной пользователи поинтересовались, когда достроят социальные объекты в жилом комплексе, расположенном в микрорайоне Опалиха.

«В рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на школу в «Опалихе О3» в бюджете заложены средства на 2020-2021 годы. В связи с пандемией подрядчики не уложились в первоначальные сроки, но работы продолжаются. Планируется, что школа начнет свою работу в 2021 году», – отметил представитель.

Он подчеркнул, что строительство социальных объектов в микрорайоне Опалиха является одним из приоритетных.

«В соответствии с соглашением от 4 февраля 2019 года №02 между правительством Московской области и ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» за счет субсидии достраиваются два дошкольных образовательных учреждения. Срок завершения строительства ДОУ в ЖК «Опалиха О3» на 140 мест – 2 полугодие 2022 года и ДОУ на 350 мест – 2 полугодие 2021 года», – добавил представитель.