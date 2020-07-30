РИАМО - 30 июл. Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов вошел в совет директоров авиакомпании «Аэрофлот», говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«До этого Максим Ликсутов уже входил в совет директоров компании», - говорится в сообщении.

Решение по новому составу совета директоров приняли на годовом собрании акционеров.

Контрольный пакет акций авиакомпании — 51,2% — принадлежит государству в лице Росимущества, ГК «Ростех» принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%.