РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 июл. Общественников подмосковного Подольска наградили муниципальными наградами и благодарностями, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Вечером 29 июля состоялось итоговое заседание Общественной палаты Подольска. На нем отчитались о проделанной работе комиссии палаты. Общественников поблагодарила заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

«В работе Общественной палаты важен конструктивный диалог общественников с органами исполнительной и законодательной власти, с руководителями муниципальных учреждений, предприятий, коммерческими структурами. Цель этого взаимодействия – выработать общие направления для решения проблем жителей», – сказала Ропот.

От имени главы Подольска Николая Пестова она вручила 11 членам Общественной палаты муниципальные награды и благодарности. Знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени наградила председателя Общественной палаты Андрея Панарина, его заместителя Александра Бобкова, члена палаты округа Галину Афанасьеву.

Благодарность главы Подольска за плодотворную работу в общественной палате округа в 2017-2020 годах получили Татьяна Кондратьева, Анна Пепеонкова, Ольга Лебедева, Ренат Мухамеджанов, Ришат Сайфутдинов, Ольга Дорофеева, Андрей Филимонов.

Панарин отметил каждого члена организации благодарностями за работу.

«Нам удалось главное – мы сформировали команду и определили основные цели деятельности – это общественный контроль и мониторинг, мы осуществляли их конструктивно», – заключил он.