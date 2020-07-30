РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 30 июл. Знаки запрета остановки автотранспорта установили вдоль проезда, ведущего от пересечения с улицей Комарова до начала пешеходной зоны на Парковой улице Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Ранее от жителей поступали обращения на эту тему. Данный маршрут используют родители детей, посещающих детский сад №25. Они не раз отмечали, что из-за припаркованных вдоль проезжей части автомобилей разъехаться двум машинам невозможно», – говорится в сообщении.

Также обзор сильно ограничен, места мало, и создается аварийно-опасная ситуация. На повороте к детскому саду много раз случались столкновения.

Установка трех знаков уже проведена, также будет нанесена горизонтальная разметка. В ближайшее время схема движения изменится.