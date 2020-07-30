РИАМО - 30 июл. В столице с мая по июль выпал 481 миллиметр осадков, что составляет 70% годовой нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«За последние 70 лет такого не случалось, а наиболее близким оказался 1975 год, когда за период с мая по июль в Москве выпало 387 миллиметров осадков», — отмечается в материале.

В мае выпало более трех месячных норм – 160 миллиметров осадков. Июнь 2020 года стал вторым по количеству дождей за 70 лет, в этом месяце выпало две месячные нормы – 159 миллиметров небесной влаги.

В июле выпало 162 миллиметра осадков, что составило 172% месячной нормы. Однако в запасе у июля есть еще два дня.