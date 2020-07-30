РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июл. В Домодедовском ЗАГСе зарегистрировала брак пара, одетая в костюмы в русском народном стиле, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«В Домодедовском ЗАГСе была зарегистрирована свадьба Глеба и Натальи в русском народном стиле. Традиционной палитрой для такого торжества являются белый, красный и желтый цвета. Обязательно следует использовать национальные орнаменты», - говорится в сообщении.

Вместе со свидетельством о заключении брака новобрачные получили поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.