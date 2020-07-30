РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 июл. Двадцать один соискатель из подмосковного Красногорска может войти в тысячу финалистов губернаторской премии «Мы рядом», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Завершилось голосование жителей Подмосковья за соискателей премии губернатора Московской области «Мы рядом». Красногорцы активно поддержали участников голосованием. По предварительным оценкам, в число 1000 финалистов может попасть 21 участник из Красногорска, при этом семь из них – в составе первых 100 участников по количеству отданных за них голосов», – говорится в сообщении.

Из числа 1000 номинантов, набравших наибольшее число голосов, жюри до 28 августа выберет 180 победителей.

«Напомним, жители Красногорска подали 138 заявок на соискание премии. Больше всего заявок подано в номинациях «Культура и образование» и «Волонтерство и благотворительность», – заключается в материале.