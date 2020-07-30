РИАМО - 30 июл. Движение по улице Ильинке и площади Васильевский спуск остановят 2 августа в связи с проведением праздника «Ильин День на улице Ильинке», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Второго августа в центре Москвы будет перекрыто движение по нескольким участкам. Движение перекроют на участке улицы Ильинки от Биржевой площади до Красной площади. Полное перекрытие на данном участке будет с 6:00 до 16:00. В это же время движение полностью перекроют на площади Васильевский спуск.

Кроме того, не будет работать парковка на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади. Автомобилисты не смогут оставлять свои машины на данном участке с 00:01 до 16:00.

Кроме того, из-за празднования Дня ВДВ для посетителей Московского кремля закроют выход с его территории через Спасские ворота.

Во второй день августа отмечается день пророка Илии, или Ильин день. В России пророк Илия является покровителем Воздушно-десантных войск.