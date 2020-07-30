РИАМО - 30 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области начали плановую проверку строящегося комплекса сооружений для гребного слалома в поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По проекту на территории комплекса будут находиться стартовый спортивный бассейн длинного канала, длинный соревновательный канал с промежуточным бассейном», - говорится в сообщении.

Также проект включает финишный водоем, подъемник для лодок, трибуну для зрителей на 1250 мест, хозяйственные постройки и водовыпускные сооружения.

Общая площадь водной поверхности комплекса составит порядка 7 тысяч квадратных метров. Общая площадь финишного водоема превысит 55 тысяч квадратных метров.

В ходе проверки объекта инспекторы выявили нарушения требований проектной документации. Подрядчик обязался устранить недочеты до окончания проверки.