РИАМО - 30 июл. Нововведения в правилах медицинского освидетельствования российских водителей планируют зафиксировать к концу 2020 года, сообщает РИА Новости.

Изменения в порядок медосмотра водителей подготовил Минздрав РФ.

«Автомобилистам для получения медсправки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. Старые условия получения справок сохранятся до 2021 года», — отмечается в материале.

Детальное обследование позволит свести на нет возможность получения прав теми, кто болен алкоголизмом и употребляет наркотические вещества.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, новые инициативы и методики должны оказаться максимально доступными для регионов. Работу над ними в ведомстве планируют завершить до конца года.

Минздрав планировал поменять порядок обязательного медосвидетельствования водителей с 2019 года. Тогда предполагаемый рост цен на прохождение медкомиссии привел к появлению больших очередей в региональных диспансерах. После этого было решено отложить вступление в силу нового порядка.