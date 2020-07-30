РИАМО - 30 июл. Нововведения в правилах медицинского освидетельствования российских водителей планируют зафиксировать к концу 2020 года, сообщает РИА Новости.
Изменения в порядок медосмотра водителей подготовил Минздрав РФ.
Детальное обследование позволит свести на нет возможность получения прав теми, кто болен алкоголизмом и употребляет наркотические вещества.
По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, новые инициативы и методики должны оказаться максимально доступными для регионов. Работу над ними в ведомстве планируют завершить до конца года.
Минздрав планировал поменять порядок обязательного медосвидетельствования водителей с 2019 года. Тогда предполагаемый рост цен на прохождение медкомиссии привел к появлению больших очередей в региональных диспансерах. После этого было решено отложить вступление в силу нового порядка.
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