РИАМО - 30 июл. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Воскресенске получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«С открытием ФОКа в городском округе будет создано более 20 рабочих мест», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Новый спорткомлекс будет включать в себя детский бассейн и 25-метровый бассейн для взрослых, тренажерный зал, залы для единоборств и танцев.

ФОК будет доступен для маломобильных групп населения. Его площадь будет составлять примерно пять тысяч квадратных метров.