РИАМО - 30 июл. Реализация проекта «Активное долголетие» для представителей старшего поколения возобновляется в подмосковном Реутове после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Занятия проекта «Активное долголетие» временно приостановили 16 марта 2020 года, во время пандемии реутовчане могли заниматься в режиме онлайн. Работа проекта для представителей старшего поколения в подмосковном Реутове возобновится в субботу, 1 августа 2020 года», - говорится в сообщении.

Вновь откроются спортивные секции и кружки по интересам. В рамках соблюдения санитарно-эпидемиологического режима занятия будут проходить на свежем воздухе. Уже 3 августа в 12:00 в Центральном городском парке на летней сцене пройдет концерт клуба «Бархатная осень».

До введения режима самоизоляции в проекте «Активное долголетие» в Реутове принимали участие около 450 человек. Особой популярностью среди пенсионеров пользуются занятия скандинавской ходьбой, йогой и гимнастикой цигун.