РИАМО - 30 июл. В столице начался прием заявок на выдачу грантов для некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительными, культурными, экологическими и другими социально ориентированными проектами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году мы увеличили сумму поддержки. Для НКО, которые работают от года и более, сумма гранта выросла в два раза — до пяти миллионов рублей. Плюс к этому упростили систему подачи заявок. Нужно всего три документа: устав, гарантийное письмо и заявление», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2019 году 234 организации получили гранты, включая фонд «Подари солнечный свет» с проектом «Новая жизнь вместе». Сотрудники НКО занимаются медицинской и психологической поддержкой семей с недоношенными детьми. По данной программе более 1,5 тысяч человек получили помощь.

В числе победителей прошлого года — лаборатория «Сенсорные технологии для слепоглухих», которая создала справочник-самоучитель для создания доступной среды при оформлении общественных пространств и квартир.

«Агентство инновационного развития» тоже получило поддержку. Организация предоставила для школьников возможность опробовать в своих проектах технологии VR, AR, «умный город», «умный дом» и «интернет вещей».

«В движении НКО уже участвуют десятки тысяч москвичей. Появляется все больше социально ориентированных проектов, которые помогают сделать наш город лучше и добрее», — заключил глава столицы.