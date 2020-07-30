РИАМО - 30 июл. В столице начался прием заявок на выдачу грантов для некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительными, культурными, экологическими и другими социально ориентированными проектами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В 2019 году 234 организации получили гранты, включая фонд «Подари солнечный свет» с проектом «Новая жизнь вместе». Сотрудники НКО занимаются медицинской и психологической поддержкой семей с недоношенными детьми. По данной программе более 1,5 тысяч человек получили помощь.
В числе победителей прошлого года — лаборатория «Сенсорные технологии для слепоглухих», которая создала справочник-самоучитель для создания доступной среды при оформлении общественных пространств и квартир.
«Агентство инновационного развития» тоже получило поддержку. Организация предоставила для школьников возможность опробовать в своих проектах технологии VR, AR, «умный город», «умный дом» и «интернет вещей».
«В движении НКО уже участвуют десятки тысяч москвичей. Появляется все больше социально ориентированных проектов, которые помогают сделать наш город лучше и добрее», — заключил глава столицы.
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