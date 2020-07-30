РИАМО - 30 июл. Страховой Дом ВСК выступает официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR и предлагает скидки на свои продукты участникам соревнований, говорится в сообщении пресс-службы компании.

ВСК обеспечивает страховой защитой спортсменов сразу по нескольким программам: «Спорт НС», «Спорт +» и «Спорт-премиум».

«Для удобства покупки и оформления договора страхования была специально разработана процедура упрощенного андеррайтинга и реализована возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR», — говорится в материале.

Также Страховой Дом ВСК предлагает специальные условия при покупке различных полисов страхования. По промокоду IRONSTAR со скидкой 15% можно застраховаться от несчастных случаев и болезней, купить страховку на время путешествий, оформить полис каско, защитить свое имущество, а также приобрести продукт от критических и онкологических заболеваний «Медицина без границ». Привилегия также доступна для родных и близких.

Чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто зайти на сайт http://ironstar.vsk.ru или в мобильное приложение «ВСК страхование», ввести промокод и выбрать необходимый страховой полис.

В 2020 году первый этап международных состязаний по триатлону IRONSTAR стартует 1 августа. В этот день в Калининграде состоятся соревнования IRONSTAR 113 на «полужелезной» дистанции, которая включает плавание на 1,93 километра, велогонку на 90 километров и бег на 21,1 километра.

В прошлом году сборная команда Страхового Дома ВСК впервые приняла участие в соревнованиях IRONSTAR в Казани и показала очень хорошие результаты. В этом году команда намерена повторить успешное выступление.