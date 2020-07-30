РИАМО - 30 июл. Работы по реконструкции путепровода стартовали на Дмитровском шоссе в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
Путепровод сделают четырехполосным в каждом направлении. Строители также заменят опоры и пролетные строения. Все работы будут вестись без остановки движения транспорта.
«Для обеспечения пропускной способности магистрали на период реконструкции возведут временный путепровод», – добавил Загрутдинов.
Специалисты собираются также реконструировать съезды между Дмитровским шоссе и улицами Валаамская, Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом.
После реконструкции на путепроводе появятся тротуары. Строители установят шумозащитные и грязезащитные экраны, а также автоматическую противогололедную систему.
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