РИАМО - 30 июл. Работы по реконструкции путепровода стартовали на Дмитровском шоссе в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Подрядная организация вышла на объект, ведутся подготовительные работы. Реконструкцию планируем завершить к концу 2022 года», – сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Путепровод сделают четырехполосным в каждом направлении. Строители также заменят опоры и пролетные строения. Все работы будут вестись без остановки движения транспорта.

«Для обеспечения пропускной способности магистрали на период реконструкции возведут временный путепровод», – добавил Загрутдинов.

Специалисты собираются также реконструировать съезды между Дмитровским шоссе и улицами Валаамская, Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом.

После реконструкции на путепроводе появятся тротуары. Строители установят шумозащитные и грязезащитные экраны, а также автоматическую противогололедную систему.