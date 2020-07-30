РИАМО - 30 июл. В 130 отделениях «Почты России» Москвы и в 50 отделениях Подмосковья действует предварительная запись посещения, записаться возможно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Для клиентов по предварительной записи специально выделены одно или несколько операционных окон. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Также онлайн можно изменить время посещения или отменить его. Записываться лучше не менее чем за час до визита. Клиент будет обслуживаться в отделении связи вне очереди.

«Это действительно удобно, новую возможность уже оценили наши постоянные клиенты. Желающих спланировать свой день и быстро получить почтовые услуги становится больше с каждым днем», - отметил начальник Мытищинского и Пушкинского почтамтов Павел Никоноров.

По его словам, в Мытищах услуга предварительной записи доступна для клиентов четырех почтовых отделений. В Пушкинском городском округе записаться заранее можно в трех отделениях, а в Щелкове – в одном. Это отделения с наибольшим количеством клиентов.

Жители Московской области смогут воспользоваться услугой в большинстве муниципалитетов, в том числе Люберцах, Воскресенске, Луховицах, Долгопрудном, Электростали, Балашихе. Услуга доступна и в столичных круглосуточных почтовых отделениях: Мясницкая улица, дом 26А строение 1; улица Уральская, дом 1; Смоленская площадь 13/21 — а также в почтовых офисах с наибольшим количеством клиентов. Запись и номера отделений, а также актуальный график работы доступны в мобильном приложении «Почты России».